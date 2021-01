FOTO - "Per non dimenticare", il post del Napoli nel giorno della memoria

Una foto e una frase: "Per non dimenticare". In questo modo sui social il Napoli celebra la giornata della memoria

Una foto e una frase: "Per non dimenticare". In questo modo sui social il Napoli celebra la giornata della memoria, un giorno storico, importante, che tutti dovranno ricordare a vita. Lo ha fatto anche il Napoli sui propri canali. Ecco il post: Per non dimenticare! 🙏 #GiornataDellaMemoria pic.twitter.com/x1HfVnuKng — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 27, 2021