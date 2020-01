FOTO - Perugia, Goretti torna a Napoli: "Andai via 20 anni fa, lacrime..."

E' in programma domani il match tra Napoli e Perugia, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un doppio ex di eccezione è senza dubbio Roberto Goretti: l'ormai ex centrocampista ha trascorso tre anni a Napoli ed è attualmente responsabile dell'area tecnica dei grifoni, e cosi attraverso Instagram ha pubblicato una foto del golfo partenopeo ricordando proprio i tempi andati all'ombra del Vesuvio: "Stasera scendendo da via Orazio facevo un po' i conti... Dopo quasi tre anni belli e difficili, ho lasciato Napoli nel gennaio 2000. 20 anni fa! Lacrime".