FOTO - Pistocchi: "Come fa Chiffi a non aver visto la spinta di Danilo su Politano?"

Rigore non concesso al Napoli nel primo tempo della sfida vinta contro il Bologna, il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato l'episodio su Twitter: "A proposito di Napoli Bologna, e di altre gare del week-end, mi chiedo come Chiffi possa non aver visto la spinta con entrambe le mani di Danilo su Politano (10’) e se si tratti di chiaro e evidente errore, che prevede l’intervento del Var".

