FOTO - “Primo giorno”, Fabian e Demme sorridenti a Castel Volturno

© foto di www.imagephotoagency.it

I giocatori del Napoli si sono radunati ieri a Castel Volturno in vista della partenza prevista domani per Dimaro. Quest’oggi è stato il primo giorno al centro sportivo di allenamento per Fabian Ruiz e Diego Demme. Lo spagnolo ha postato sui social alcuni scatti della seduta odierna, tra cui uno con l’italo-tedesco scrivendo: “Primo giorno”. Di seguito le immagini.