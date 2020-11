FOTO - Psg, Icardi sorride durante l'omaggio a Maradona: tifosi infuriati

A margine della sfida di Champions League contro il Lipsia, il Paris Saint-Germain si è fatto fotografare sul terreno di gioco del centro sportivo ‘Ooredoo', dietro una bandiera e una maglia dell'Argentina per rendere omaggio a Diego Armando Maradona. Un dettaglio dello scatto, che non è sfuggito ai tifosi ed che ha dato vita ad una feroce protesta sui social, è stata l'espressione sul volto di Mauro Icardi. L'ex capitano dell'Inter, immortalato in prima fila a fianco dei due connazionali Di Maria e Paredes, appare sorridente; espressione davvero fuori luogo che molti hanno associato al poco feeling che c'è sempre stato con Maradona.