FOTO - Psg, riscaldamento speciale: in campo con la maglia per Maradona

Continuano in tutto il mondo del calcio gli omaggi per Diego Armando Maradona. Nel riscaldamento del match tra Paris Saint Germain e Bordeax, terminato 2-2, i parigini sono scesi in campo indossando una speciale t-shirt con l'immagine del fuoriclasse argentino e con la scritta 'Adios el 10. Riposa in pace'. Il Psg ha commentato così su Twitter: "Stasera un riscaldamento necessariamente speciale". Di seguito gli scatti fotografici del riscaldamento.