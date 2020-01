FOTO - Rabbia social: Lautaro espulso, Ronaldo graziato per il 'Vaffa' a Mariani

Non sarà mai una guerra alla pari fino a che le regole non verranno applicate allo stesso modo. Sui social nelle ultime ore monta la polemica per il diverso trattamento riservato a Lautaro Martinez, giustamente espulso per le proteste e l'atteggiamento contro Manganiello in Inter-Cagliari e quello riservato a Ronaldo in Napoli-Juve. Il portoghese dopo il giallo ha mandato per cinque secondi di fila Mariani a quel paese il mondovisione, ma l'arbitro ha abbassato la testa. Risultato: Lautaro salterà due giornate per squalifica, Ronaldo sarà regolarmente a disposizione di Sarri.