Giacomo Raspadori ha svolto oggi quasi tutta la seduta di allenamento in gruppo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giacomo Raspadori ha svolto oggi quasi tutta la seduta di allenamento in gruppo. L'attaccante del Napoli, che freme per tornare tra i convocati in vista della sfida di domenica contro il Milan, ha postato una sua foto su Instagram, scrivendo: "Sono tornato".