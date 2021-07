FOTO - Recupero nelle acque gelide per Politano e Rrahmani: lo scatto da Dimaro

Prima giornata di lavoro per il Napoli a Dimaro. La squadra, agli ordini di Mister Spalletti, ha svolto la prima seduta di allenamento in Trentino. Al termine dell’allenamento, il Napoli sui profili social, ha postato l’immagine di Politano e Rrahmani. I due calciatori sono sorridenti in piedi nel fiume Noce con temperature gelide dopo l'allenamento pomeridiano. Momento di recupero dopo le prime fatiche di oggi. Ecco la foto postata dalla SSC Napoli.