FOTO - Ronaldo, lo scatto in quarantena: "Non lasciare che ciò che non puoi fare ostacoli ciò che puoi fare"

"Non lasciare che ciò che non puoi fare ostacoli ciò che puoi fare". Così scrive su Twitter Cristiano Ronaldo, che posta una foto dalla piscina di casa. Costume brandizzato, sorriso e addominali in bella vista, il 7 della Juventus che sta passando i giorni di quarantena a Torino. Ecco il messaggio postato.

“Não deixes aquilo que não podes fazer atrapalhar o que podes fazer”😉 pic.twitter.com/yN9rQhmEgE — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 16, 2020