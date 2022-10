FOTO - Ryanair prende in giro Allegri e la Juve: "Non c'è posto in Champions? Da noi sì"

"Non c'è posto in Champions? Da noi sì" è la sintesi di un messaggio ironico appena pubblicato dall'account italiano dell'azienda Ryanair

"Non c'è posto in Champions? Da noi sì" è la sintesi di un messaggio ironico appena pubblicato dall'account italiano dell'azienda Ryanair all'indomani della sconfitta della Juventus contro il Benfica e l'eliminazione dalla Champions. C'è anche una foto con un fotomontaggio di Allegri seduto a bordo in attesa del decollo. Ecco il post che ha scatenato il web: