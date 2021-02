FOTO - "Siamo arrivati insieme e resteremo uniti!", la carica del Granada per stasera

Molti indisponibili anche per il Granada, eppure il tecnico degli spagnoli ha convocato tutta la rosa per la trasferta di Napoli per la conquista di un traguardo che, eventualmente, sarebbe storico. Sui social, pochi minuti fa, il Granada ha scritto: "Siamo arrivati insieme e resteremo uniti!". C'è davvero grande carica per la partita di questa sera. Ecco il post:

Llegamos juntos.

Seguiremos unidos.



𝗚 𝗥 𝗔 𝗡 𝗔 𝗗 𝗔 𝗖 𝗙#AlmaRojiblanca ❤️️ pic.twitter.com/M5z8MbYZAh — Granada CF ❤️️ (@GranadaCdeF) February 25, 2021