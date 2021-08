FOTO - Silver Mele posa con Ounas: "Se non arrivano avances congrue lo terrei volentieri"

Silver Mele, giornalista di Canale 8, ha pubblicato su Instagram uno scatto che lo ritrae in compagnia di Adam Ounas, dando il suo giudizio sulla situazione legata all'esterno algerino: "Ottimo Adam Ounas tanta qualità e numeri imprevedibili al servizio del Napoli, non dovessero arrivare avances congrue io lo terrei molto volentieri in rosa".