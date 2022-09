FOTO - Simeone approfitta del giorno libero: “Che buona la pizza napoletana e che bella Ischia!”

Giovanni Simeone ha approfittato del giorno libero per proseguire il suo tour napoletano e non solo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Simeone ha approfittato del giorno libero per proseguire il suo tour napoletano e non solo. Il Cholito si è recato oggi ad Ischia e ha pubblicato una serie di scatti sui social scrivendo: “Ho approfittato del giorno libero per continuare a conoscere questa meravigliosa città, le sue abitudini e la sua gente. Che buona la Pizza Napoletana, e che bella Ischia!”. Di seguito le foto.