FOTO - Solita vergogna social, insulti razzisti per l'azzurro Ounas che pubblica tutto: "È normale?"

Gravi insulti razzisti per Adam Ounas, ala del Crotone. Il giocatore franco-algerino ha pubblicato sulle proprie storie su Instagram alcuni messaggi privati che gli sono arrivati proprio sul popolare social network. Al calciatore viene ripetutamente augurata la morte e chiesti di “tornare in africa”, allegando anche la N word. L’ex Napoli ha pubblicato tre screenshot che contengono pesanti insulti nei suoi confronti. Di seguito la prova fotografica, con il calciatore che visibilmente colpito non si è premurato di oscurare i nomi degli autori delle ingiurie. Ounas nel condividere gli insulti razzisti si domanda: "È normale questo?"