FOTO - Spalletti con Clementino e il sindaco Manfredi all'evento “Cocktail Solidale”

Luciano Spalletti ha preso parte ieri a Napoli all'importante evento benefico "Cocktail Solidale" dedicato alla piccola Alice. Il rapper napoletano Clementino ha pubblicato su Instagram un post che racconta la serata andata in scena ieri a Palazzo Partanna. L'artista ha postato una foto dove è in posa con il Sindaco Manfredi e l'allenatore del Napoli, scrivendo: "Avanti Napoli! Ieri sera al Palazzo Partanna prestigiosa sede dell’Unione Industriali Napoli si è tenuta la serata di fundraising che l’Unione ha avviato per una raccolta fondi per l’acquisto di un esoscheletro intelligente, che verrà consegnato alla Città di Napoli. L'esoscheletro è un robot da indossare sul corpo umano con la funzione di aumentare e assistere o ripristinare la funzione degli arti umani".