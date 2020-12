FOTO - SSCN, squadra in partenza da Capodichino: lo scatto con Bakayoko

Il Napoli è pronto al decollo dall'aeroporto di Capodichino in direzione Paesi Bassi. I calciatori del Napoli sono già a bordo del aereo che li porterà ad Alkmaar per la trasferta che li vedrà domani affrontare in Europa League l'AZ. Il club azzurro ha postato sui soclal la foto di Tiémoué Bakayoko a bordo dell'aereo, di seguito le immagini.