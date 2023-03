FOTO - SSCNapoli ironizza su Tik Tok: “Cerchiamo di superare il calo post mondiale”

Sulla base delle dichiarazioni del tecnico toscano, la SSC Napoli ha così ironizzato su Tik Tok.

“Si diceva che avremmo avuto problemi dopo la sosta, ci sono state trasmissioni mirate perché dovevamo essere quelli che subivano le maggiori difficoltà dopo il Mondiale... Non è stato così, le hanno subite gli altri." Dopo la sfida vinta contro il Torino, Luciano Spalletti ha ricordato di come durante la sosta per i Mondiali in molti parlavano di possibile crisi in vista per il Napoli nel girone di ritorno.