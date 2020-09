FOTO - Tifosi della Lazio contro Lotito: "Mercato solito scempio, mercante fuori dal tempio!"

Si alza la tensione in casa Lazio, soprattutto rivolta al presidente Claudio Lotito. I tifosi biancocelesti, infatti, hanno voluto lanciare un messaggio proprio al patron colpevole, secondo i tifosi, di condurre un mercato non all'altezza delle aspettative. Ecco uno strisione apparso in città e diretto proprio a Lotito: “False promesse e mediocrità, il calciomercato è il solito scempio, fuori il mercante dal tempio”-

