FOTO - Tuanzebe si presenta ai tifosi: ecco il suo primo "Forza Napoli sempre"

Ieri il contratto depositato in Lega e il tweet di Aurelio De Laurentiis, oggi l'annuncio ufficiale del Napoli sul proprio sito ufficiale: ecco Axel Tuanzebe, in prestito fino a giugno dal Manchester United. E il difensore inglese si è già calato nella nuova realtà, pubblicando nelle sue Instagram Stories la grafica preparata dal club per annunciare il suo arrivo, scrivendo il suo prima "Forza Napoli Sempre".