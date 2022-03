FOTO - Tutti abbracciati al Bentegodi, Koulibaly: "Uniti"

A dimostrazione che tutto il gruppo azzurro è coeso e pronto a non mollare la corsa per lo scudetto.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli batte il Verona 2-1 al Bentegodi e si riporta a tre punti dalla capolista Milan. Kalidou Koulibaly, capitano del Napoli per la sfida del Bentegodi, ha esultato sui social al termine del match postando una foto e scrivendo: "Uniti". A dimostrazione che tutto il gruppo azzurro è coeso e pronto a non mollare la corsa per lo scudetto.