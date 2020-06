FOTO - Tutti i club si stringono intorno a Gattuso, tranne la Juve: lo scatto già virale

Una giornata triste per tutto l'ambiente Napoli e nella fattispecie per Gennaro Gattuso, colpito da un grave lutto. Tanti club hanno dedicato al tecnico del Napoli messaggi di cordoglio: non solo quelli in cui il tecnico azzurro ha militato come il Milan, ma anche Inter, Genoa o Torino, tanti le testimonianza d'affetto e di vicinanza. Manca all'appello, però, la Juventus: il club bianconero, infatti, non ha dedicato alcun messaggio a Gattuso, lasciando spazio alla festa della Repubblica e dedicandosi all'arte culinaria, di fatto non partecipando al lutto dell'allenatore ex campione del mondo con la maglia dell'Italia. Il giornalista Stefano Tamburini ha pubblicato su Twitter un'immagine già diventata virale, che evidenzia proprio quanto accaduto in queste ore.

C'è chi ha pensieri veri e chi pensa solo allo sponsor. Un abbraccio a Rino Gattuso. pic.twitter.com/QTu6oCJWLg — Stefano Tamburini (@s_tamburini) June 2, 2020