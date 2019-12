FOTO - Vacanze parigine per Gaetano: eccolo a Disneyland in dolce compagnia

Vacanze parigine per Gianluca Gaetano, che in questi otto giorni di riposo concessi da Gattuso si è concesso un viaggio di piacere in dolce compagnia. Il giovane centrocampista azzurro si è recato a Parigi per questa sosta natalizia e su Instagram ha postato gli scatti da Instagram, con un messaggio per la fidanzata: "Sempre insieme. Ti amo. Buon natale".