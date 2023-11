FOTO - Valentina De Laurentiis si unisce al dolore del papà di Giulia Cecchettin

ll papà di Giulia Cecchettin, sommerso nel dolore per il brutale omicidio della figlia, ha pubblicato su Facebook una frase.

ll papà di Giulia Cecchettin, sommerso nel dolore per il brutale omicidio della figlia, ha pubblicato su Facebook una frase, stampata su una foto in bianco e nero, piena di rabbia e dolore: "L'amore vero non umilia, non delude non calpesta, non tradisce e non ferisce il cuore. L'amore vero non urla, non picchia, non uccide". Valentina De Laurentiis, Style Designer della SSC Napoli, ha postato in una storia Instagram la stessa frase in segno di vicinanza alla famiglia Cecchettin.