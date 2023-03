FOTO - Varriale posta gli ingaggi più alti di A senza azzurri: "Poi si offendono se Gravina parla di modello Napoli"

Pubblicando gli ingaggi più alti della Serie A, e in classifica non c'è nessun calciatore del Napoli, Enrico Varriale si esprime così su Twitter

Pubblicando gli ingaggi più alti della Serie A, e in classifica non c'è nessun calciatore del Napoli, Enrico Varriale si esprime così su Twitter: "Poi si offendono se #Gravina dice che il Napoli è un modello da seguire per il calcio italiano, non indicando la Juventus, Dice : "ma 5 mesi fa Gravina aveva indicato la Juve come modello". Avrà cambiato idea anche lui di fronte all' evidenza, e al netto dell'inchiesta Prisma".