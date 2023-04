FOTO - Vergogna a Bergamo! Spunta un volantino minatorio: "Pulcinella ci fai schifo! Qui non si festeggia il Napoli"

Lo scudetto che il Napoli si appresta a vincere davvero non va giù alle tifoserie avversarie.

Lo scudetto che il Napoli si appresta a vincere davvero non va giù alle tifoserie avversarie. Dopo il comunicato dei tifosi di Varese, Salernitana e Juventus arriva anche quello dei tifosi dell’Atalanta. I Bergamaschi invitano i napoletani residenti nella città lombarda a non festeggiare attraverso un volantino che sta circolando sui social. "Bergamo non festeggia. Ricordiamo ai ristoratori, baristi, pizzaioli che per festeggiamenti e pagliacciate varie riceveranno 'adeguate risposte' alle loro attività anche a distanza di tempo". Questo è il testo minatorio del volantino verso gli esercenti che festeggeranno la vittoria dello scudetto del Napoli, che si conclude con una vergognosa frase razzista: "Da cento anni è sempre quella...

ci fai schifo Pulcinella!".