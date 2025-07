Alvino ai bolognesi: "Alla fine Beukema mangerà la vera lasagna … quella napoletana"

vedi letture

Sam Beukema sarà a breve un calciatore del Napoli. L'accordo tra il club azzurro e il Bologna è stato finalmente raggiunto, nei prossimi giorni il difensore olandese sosterrà le visite mediche e si legherà ai campioni d'Italia con un contratto di 5 anni. Ieri Beukema era presentato regolarmente al raduno del Bologna, non ricevendo una grande accoglienza dai tifosi. "A Napoli no, non hanno la lasagna", ha scherzato un tifoso.

Una frase a cui ha voluto rispondere Carlo Alvino con un post social. All'avvenuta fumata bianca tra Bologna e Napoli, con Beukema che è virtualmente un nuovo giocatore azzurro, il giornalista napoletano ha voluto di nuovo replicare ironicamente ai tifosi bolognesi attraverso il proprio account X: "Alla fine mangerà la vera lasagna … quella napoletana".