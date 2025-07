Video L'appello di Felipe Melo: "ADL, perchè non lasci andare Osimhen? Vuole il Gala!"

Tifosi turchi infuriati con il Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis per la trattativa Osimhen che resta in fase di stallo con il Galatasaray. Il club azzurro richiede le garanzie bancarie necessarie per accettare l'offerta turca da 75 milioni di euro (40 subito e i restanti 35mln suddivisi in due rate). Oltre ai tantissimi commenti sui social da parte dei sostenitori del club di Istanbul, arriva anche un video messaggio postato da Felipe Melo.

L'ex centrocampista di Juventus e Galatasaray si rivolge al patron azzurro attraverso una 'storia' Instagram: "De Laurentiis, perché non lasci il tuo Osimhen? Perché? Forza, ti prego, lascia il tuo Osimhen! Osimhen vuole venire al Galatasaray e al Cimbom. Lascia il tuo Osimhen!". Di seguito il video del brasiliano diventato virale sui social.