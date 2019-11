FOTO - Younes fa visita alla sua prima squadra: "Il talento da solo non basta"

Il ritorno del figliol prodigo, solo per qualche ora però. Amin Younes ha approfittato della sosta per tornare all'Unterrath, squadra in cui ha mosso i primi passi nel mondo del calcio. In compagnia dei calciatori attuali, l'esterno tedesco ha postato uno scatto sui social: "Il talento da solo non è abbastanza. Bisogna lavorare ogni giorno duramente per avere successo".

Talent alone is not enough. You have to work every day hard for your success. #throwbackthursday #talents #motivation pic.twitter.com/JU6IE3nz7Q — Amin Younes (@AminYounes11) November 21, 2019