Franco Ordine contro la Leotta: "Non è una giornalista, perché intervista lei Koulibaly?"

Diletta Leotta, conduttrice Dazn, ha intervistato Kalidou Koulibaly (qui le sue parole) e questa scelta da parte di Dazn ha scatenato le polemiche. Il giornalista Franco Ordine, in riferimento al fatto che la Leotta non sia iscritta all'albo dei giornalisti, ha scritto sui social: "Chiedo a DAZN e all’Odg nazionale: l’intervista in trasferta è opera giornalistica? Se si -come pare evidente- perché è affidata a chi non è giornalista e non lo diventa perché interessata a contratti pubblicitari?".

