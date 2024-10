Furto a Douglas Luiz, Giordano punge dopo il caso Juan Jesus: “Disegno criminoso o insicurezza a Torino?”

Non è stato un bel post-partita di Juventus-Lazio per il brasiliano Douglas Luiz. Il centrocampista bianconero al suo rientro in casa ha trovato l'abitazione svaligiata per un bottino di circa 500mila euro.

Il giornalista di CRC Marco Giordano commenta così su X: "Chissà se è parte del disegno criminoso contro la corsa scudetto della Juve. Chissà se è uno sprone a Douglas Luiz ad evitare errori. Chissà se un giocatore brasiliano ora non si sentirà più sicuro in Italia, più precisamente a Torino".