Gaffe social della Lega: auguri per tutti, ma non alla Lazio

Gaffe della Lega: auguri per tutti, ma non alla Lazio. Come scrive Gazzetta.it, è iniziato con una gaffe social il 2021 della Lega che ha postato sul proprio account Twitter gli auguri, con questo bellissimo messaggio: "Pronti per nuove emozioni, pronti per nuove sfide, pronti a tornare in campo, pronti a dare tutto. Insieme".

Nell'immagine postata, poi rimossa, c'erano calciatori di tutte le squadre del campionato tranne una: la Lazio. Immediata la reazione dei tifosi biancocelesti, che hanno portato alla rimozione del post.