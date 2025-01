Foto Garnacho verso la permanenza: il Man United lo celebra sui social

A quanto pare Alejandro Garnacho è vicino alla permanenza al Manchester United. Le ultime indiscrezioni raccontano di un Amorim sempre più convinto di tenerlo, tant'è che i Red Devis l'hanno anche celebrato con un post pubblicato su Instagram: "Viva Garnacho", si legge a corredo di uno scatto dell'argentino.

Queste le ultime sulla ricerca dell'esterno d'attacco da parte del Napoli: "Sfumati Garnacho e Adeyemi, dopo il no del Bologna per Ndoye, Manna sta lavorando a situazioni diverse low-cost, per pensare poi al colpo da novanta in estate. Amuzu è confermato, il Napoli vorrebbe il prestito con diritto con l'Anderlecht, c'è anche il Gremio ma il ragazzo vorrebbe trasferirsi in azzurro. Saint-Maximin? Il Napoli vuole in prestito secco, l'ha messo un attimo in stand-by perché preferisce Amuzu. In Olanda parlano ancora di Noa Lang, staremo a vedere se resta", le parole dell'esperto di mercato Rai Ciro Venerato.