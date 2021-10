Ghoulam: "Felice per la vittoria e per il mio ritorno in campo: Forza Napoli"

Dopo sette mesi lontano dal terreno di gioco, Faouzi Ghoulam è tornato pochi minuti in campo col Bologna dopo l'infortunio dello scorso marzo. L'algerino ha sostituito Mario Rui e ha finalmente riassaporato il gusto di tornare a giocare. Il terzino potrà essere un'arma importante nel prosieguo della stagione. Sui social ha esternato tutta la sua gioia: "Felice per la vittoria e per il mio ritorno in campo: Forza Napoli".