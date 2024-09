Gilmour saluta la Scozia: "Avvio duro, torneremo più forti il mese prossimo"

Due partite, due sconfitte. Non è cominciata nel migliore dei modi l'avventura della Scozia nella Lega A di Nations League. All'indomani del k.o. rimediato in Portogallo, Billy Gilmour si esprime così sui social: "Duro inizio per la Nations League, torneremo più forti il mese prossimo. Grazie per tutto il vostro supporto come sempre!".