Gioia per Neres anche fuori dal campo: il brasiliano annuncia il matrimonio

Un avvio di stagione, il primo con la maglia del Napoli, a suon di gol, assist e grandi giocate per David Neres, ma non solo. Per il nuovo attacante azzurro arriva una grandissima gioia anche fuori dal campo: infatti il brasiliano, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha annunciato il suo matrimonio con la modella tedesca Kira Winona. "Lei ha detto sì", scrive Neres sui social in riferimento alla proposta di nozze accettata.