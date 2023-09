Giornalista georgiano dopo summit con papà e agente Kvara: "Hanno cancellato speculazioni"

Kakha Dgebuadze, giornalista georgiano, su Twitter si è espresso ancora sulla questione rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia

Kakha Dgebuadze, giornalista georgiano, su Twitter si è espresso ancora sulla questione rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia: "Come vi ho detto, va tutto bene. Kvara è contento di tutto e non pensa di lasciare il Napoli. Pensa solo al calcio e al Napoli. Quando il rinnovo? Come ha detto l'agente, una volta che il Napoli lo vorrà. In questo momento sono contenti di tutto.

Fin dal primo momento in cui si è scatenata questa polemica attorno al tweet del Napoli e a Kvara, il mio obiettivo è stato quello di portare l’entourage di Kvara (suo papà, il suo agente) al pubblico napoletano. Ci sono momenti in cui sei soddisfatto del lavoro che hai svolto. Oggi è un momento così per me. Il padre di Kvara e l'agente di Kvara hanno ucciso tutte le speculazioni dei media. Se da oggi vedete qualche notizia sul rinnovo di Kvara è una cazzata. Il mio obiettivo sarà sempre quello di avere meno polemiche intorno al Napoli".