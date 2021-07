Giornalista messicano: "Poco coraggio in federazione, l'infortunio di Lozano si poteva evitare"

Polemiche in Messico per l'incidente occorso a Hirving Lozano in Messico-Trinidad e Tobago. A riguardo il giornalista messicano di Diario Record Ignacio Suarez scrive su Twitter: "Nella Gold Cup. Stati Uniti, Canada e anche Trinidad e Tobago giocano con una squadra B. L'unico stupido con la prima squadra è il Messico. Perché non inviare una squadra C, X o Z? L'infortunio di Chucky poteva essere evitato se la Federcalcio messicana aveva gli attributi".

En Copa Oro.

USA, Canada, y hasta Trinidad y Tobago juegan con un equipo B.

Los únicos estupidos con el 1er equipo es @miseleccionmx

¿Por qué no mandar un equipo C, X o Z?

La lesión del Chucky, pudo evitarse SI la @FMF tuviera 🥚🥚 — ignacio suarez (@fantasmasuarez) July 11, 2021