"Grande vittoria che chiude una settimana importante", la gioia di Politano sui social

Il Napoli è tornato alla vittoria in campionato e lo ha fatto in una trasferta ostica come quella contro il Cagliari grazie alla bellissima rete di Dries Mertens. Nel frattempo il calciatore azzurro Matteo Politano ha pubblicato un post attraverso il suo profilo Twitter: "Una grande vittoria in trasferta per chiudere una settimana importante, avanti così"

