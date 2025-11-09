Gutierrez: "Sconfitta che fa male. Dobbiamo continuare a lavorare, daremo tutto per la maglia"
Il Napoli perde malamente a Bologna 2-0, creando zero occasioni da gol. Al termine del match al Dall'Ara, l'esterno azzurro Miguel Gutierrez ha pubblicato un post su Instagragram, commentando il ko: "Fa male la sconfitta di oggi. Ora arriva la pausa per le nazionali, ma dobbiamo continuare a lavorare per migliorare e tornare a vincere. Daremo tutto per questa maglia".
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
