Baby De Bruyne show! Giocate da campioncino col Real Casarea per il figlio dell'azzurro

Oggi alle 21:15Dai social
di Antonio Noto

Buon sangue non mente e nel caso dei De Bruyne sembra proprio vero. Il figlio del fuoriclasse belga del Napoli ha infatti iniziato a muovere i primi passi nel mondo del calcio iscrivendosi alla scuola calcio del Real Casarea, società nota per la cura dei giovani talenti.

A rendere la notizia virale è stato lo stesso Kevin De Bruyne, che ha condiviso in una 'storia' Instagram alcuni video delle giocate del piccolo: dribbling, tocchi di classe, gol, e una visione di gioco sorprendente per la sua età. Le immagini hanno subito fatto il giro del web, accendendo la curiosità dei tifosi e alimentando il sogno di vedere un giorno un nuovo De Bruyne calcare i grandi palcoscenici del calcio europeo.