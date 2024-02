Hamsik, messaggio social per l'annuncio al Napoli di Calzona

"Hamsik? Marek è molto intrigato dall'idea di tornare a lavorare per questa società per la quale negli anni ha detto no a top club come Milan e Juventus".

TuttoNapoli.net © foto di Antonello Sammarco/Image Sport "Hamsik? Marek è molto intrigato dall'idea di tornare a lavorare per questa società per la quale negli anni ha detto no a top club come Milan e Juventus". Così parlava nella serata di lunedì Aurelio De Laurentiis, commentando a Sky Sport le voci di un possibile ritorno dello slovacco al Napoli, nello staff del nuovo tecnico Calzona. In attesa di conoscere la scelta definitiva dello storico capitano, Hamsik ha pubblicato su Instagram una stories per augurare buona fortuna a Calzona, che continuerà a ricoprire l'incarico di commissario tecnico della nazionale slovacco. In basso il post pubblicato da Marek. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tutto Napoli.net (@tuttonapolinet)