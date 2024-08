Hamsik torna in azzurro: il mitico capitano è ufficialmente nel videogioco FC25!

Non finiscono le sorprese per gli appassionati del Napoli e del storico videogioco FC (vecchio Fifa): grazie alla partnership tra la EaSports e la SscNapoli, lo storico capitano slovacco Marek Hamsik tornerà a vestire virtualmente i colori azzurri nel prossimo capitolo del colosso canadese, FC25!

La bandiera del Napoli figura in un video dal barbiere dove tra ricordi in azzurro e fotogrammi del videogioco, aggiusta la sua mitica cresta! Sarà disponibile in due versioni: la prima dal valore di 85 e la seconda dal valore di 89! Ecco il video pubblicato sui social del club azzurro:

Hamsik is back, and so is the mohawk #FC25

Pre-order the #FC25 Ultimate Edition by August 20 to add a Hero to your Ultimate Team squad.



https://t.co/JuBiyvTKPh@EASPORTSFC @EASPORTSFCIT pic.twitter.com/RmXkTQ9pqL