Heather Parisi e Maradona, la cantante sbotta: "La verità, quando esiste, va sempre dimostrata!"

Dopo la scomparsa di Maradona sono tanti gli episodi che sono tornati alla memoria e che hanno ovviamente animato i giorni subito successivi alla sua scomparsa. Ecco che anche Heather Parisi è stata beccata sui social, anche se non direttamente. Un utente di Instagram, infatti, ha lasciato un messaggio al figlio: "Sarà triste la tua mamma è morto il suo amante di gioventù, se cerchi su internet trovi le foto del loro flirt, peccato che fosse sposato", le parole al veleno.



E cosi la Parisi ha voluto stavolta prendere posizione rispondendo proprio attraverso Instagram e tornando nuovamente sui fatti: "Mio figlio Dylan Maria, di dieci anni, dopo aver letto sul suo profilo Instagram il commento di tale, è venuto da me e mi ha chiesto: "Mommy, how can you understand when people are telling the truth? (Mamma, come puoi riconoscere quando la gente dice la verità?)".



Ed io: "Sweetie Pie, io diffido da chi si vanta di dire la verità perché è la scusa che gli ignoranti usano per mancanza di immaginazione. La verità, quando esiste una verità, non va mai enunciata, ma va sempre dimostrata. Ma della verità non possiamo mai avere certezza, nemmeno quando la raccontiamo avendola vissuta. La verità è come una coperta che ti lascia scoperti i piedi! Tu la spingi, la tiri per coprirli e lei ti scopre il viso. Non basta mai e alla fine ti tocca decidere cosa sia!".



Ciascuno di noi dovrebbe ricordare che quando interagisce con un bambino è come se scrivesse su un pezzo di carta. C'è chi arricchisce quel "pezzo di carta" con sentimenti positivi e di amore e chi lo imbratta con la peggior perfidia.

Credo che non vi siano dubbi a chi tra i due appartiene".