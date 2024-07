Foto Hermoso e quel post social che fa sognare i tifosi del Napoli

Due emoji pubblicate a ora di pranzo, ieri, hanno scatenato la fantasia dei tifosi del Napoli. Protagonista della storia social è stato Mario Hermoso, anni 29, difensore centrale che si è appena svincolato dall’Atletico Madrid e che da tempo è nei radar del club azzurro come possibile ulteriore rinforzo per la difesa di Conte. Un caffè bollente e un cuore azzurro. Per qualcuno il post poteva rappresentare un indizio di mercato, invece era solo l’annuncio dell’apertura di una nuova sede a Madrid per Braco, catena spagnola specializzata in caffè.