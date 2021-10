Canale8, Mele: “Sconfitta che valga da lezione. L’Europa più o meno nobile è così”

Il giornalista di Canale 8 Silver Mele sui social ha commentato la sconfitta casalinga del Napoli contro lo Spartak Mosca: “Perdere conduce alle analisi, le più dettagliate e formative perché da qui è giusto ripartire interrogandosi. Con l’unico obbiettivo di crescere. Valga davvero da lezione se il Napoli, così come palesemente dimostra, considera la vetrina europea una tappa tutt’altro che fugace, nella stagione dal folgorante avvio. Capita infatti che al Maradona, museo mondiale del calcio, facciano scalo formazioni agguerrite, rispettose di avversario forte e palcoscenico di prestigio. Con dna da arena, per quanto il tasso qualitativo conceda, nel caso dei moscoviti tanto al puro agonismo. Lotta a denti stretti, botte e provocazioni che il Napoli, risistemato rispetto al Cagliari con Meret, Manolas, Elmas e Petagna, finisce per accusare e poi soffrire.

L’Europa, più o meno nobile è così. Assimilarlo quanto prima vuol dire giocarsela fino alla fine per l’accesso diretto gli ottavi. Stessa missione che si sarà auto imposto il Leicester caduto a Varsavia. Pertanto giusto si sappia che il predominio netto, quello della prima mezz’ora con lo Spartak va capitalizzato. Che le ingenuità o le scelte estremamente forzate, come quella con la quale Mario Rui incappa nel rosso vanno bandite. Che foga e istinto divengono letali dinanzi al piano avversario, che può “infilarsi” soltanto nella perdita di ordinata coralità della manovra. Tutto in agenda e nei concetti che Spalletti ha anticipato alla squadra nel post gara. Domani a Castelvolturno si cercherà di dirottare lezione e animi feriti verso Firenze. Senza drammi ma con la disponibilità dell’apprendista che vuol finalmente provare a vincere”.