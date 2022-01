ESPN pazza del Napoli: l’uscita dal basso del 2-0 a Bologna diventa virale sui social

“Un po' di calcio totale dal Napoli”, scrive ESPN per celebrare la bellezza della seconda rete degli azzurri a Bologna. Un’uscita dal basso di qualità e con passaggi di prima che ha permesso al Napoli di arrivare dalla propria porta a quella avversaria e conclusasi con il gol di Lozano.

ESPN ha riproposto sui canali social l’intera manovra che è diventata subito virale sui social. Azione che inizia con l’anticipo di testa di Rrahmani, il servizio per Mario Rui e lo scarico immediato ad Elmas. Triangolo del macedone con Fabian e poi il passaggio a Mertens che appoggia a Zielinski. Il polacco lancia sulla corsa Fabian Ruiz che serve al centro dell’area un cioccolatino per Lozano che salta Skorupski e deposita in rete.