Il Roma, Scotto: "Nessun divieto su bandiere e tamburi, non giustificate gli ultrà!"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, su Twitter si esprime così in merito ai disordini degli ultrà del Napoli nel match col Milan

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, su Twitter si esprime così in merito ai disordini degli ultrà del Napoli nel match col Milan: "Non esiste alcun divieto di introdurre striscioni, bandiere e tamburi. Occorre un'autorizzazione, che è diverso. Finché si continua a strizzare l'occhio e giustificare comportamenti che non aiutano la squadra non se ne uscirà. E poi si può tifare anche senza bandiere e tamburi".