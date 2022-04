Il Roma, Scotto: "Non è questione di carattere e forma, questo manca al Napoli"

Il giornalista de Il Roma ha analizzato la situazione in casa Napoli dopo la sconfitta con la Fiorentina tramite un post pubblicato su Twitter

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha analizzato la situazione in casa Napoli dopo la sconfitta con la Fiorentina tramite un post pubblicato su Twitter: "Carattere, personalità e forma fisica. Argomenti inutili, facili per le paginette social che "insegnano" il calcio ai tifosi. Argomenti che sono ormai ritriti e stantii. Calciatori forti e un allenatore bravo. Un minimo di lungimiranza e voglia di osare. Questo manca al Napoli".