Repubblica, Azzi sul tatuaggio di Spalletti: "Ecco i fatti! Napoletano per sempre..."

Luciano Spalletti si è tatuato il Tricolore e lo Scudetto del Napoli e l'immagine ha fatto il giro del web, viste le voci sul futuro del tecnico. Ne scrive in breve anche Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, tramite il suo account Twitter: "Fatti, non chiacchiere. Spalletti napoletano per sempre".